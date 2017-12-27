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Керчь

В Керчи прошел предновогодний конкурс для детей «Снежные хлопья»

27 Декабря 2017 в 21:34
В Керчи прошел предновогодний конкурс для детей «Снежные хлопья»

Керченская детская библиотека №1 провела для своих юных читателей предновогоднюю конкурсную программу «Снежные хлопья». Об этом рассказал в эфире НСН мэр города Сергей Бороздин.

Три часа праздничного веселья были наполнены литературными викторинами, весёлыми играми, шуточными конкурсами.

«Стоило посмотреть на лица детей, чтобы понять: в библиотеке их окружает атмосфера добра, любви, знаний, и радости», - рассказал глава керченской администрации.

Отметим,  во время праздника ребята соревновались в угадывании сказок по короткому описанию, выполняли желания Деда Мороза в игре «Колпачок», а конкурс «Лучший танец Бабы-Яги» развеселил всех. Ну и, конечно, какой Новый год без хоровода вокруг ёлки.

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