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Керчь

В Керчи прошел парад Дедов Морозов

24 Декабря 2017 в 02:26
В Керчи прошел парад Дедов Морозов

Толпа Дедов Морозов прошла парадом по улице Ленина в Керчи 22 декабря. Как рассказал в эфире НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, жители города увидели самые разнообразные вариации зимних волшебников: от Деда Мороза - казака, до шпиона в тёмных очках.

«В шествии участвовали более 100 Дедов Морозов, большая часть из них была со Снегурочками. Но если последние были одеты в классические новогодние наряды, то Деды радовали разнообразием. В колонне был Дед Мороз - казак в папахе и с погонами на плечах шёлкового полушубка, Дед Мороз - шпион в тёмных очках, Дед Мороз на роликах и с клюшкой вместо посоха, Дед Мороз - байкер  и даже одна женщина - Дед Мороз», - рассказал глава города.

После шествия, окончившегося на центральной площади Керчи, Бороздин предложил горожанам «поблагодарить чудесников - Морозов, которые подарили керчанам столько счастья!».

По итогам парада жюри выбрало трёх лучших Дедов Морозов, которые в качестве награды получили плазменные телевизоры. Первое место заняли Дед Мороз и Снегурочка из МЧС. Они подъехали к сцене на квадроцикле, а поверх сказочных шапок на их головах красовались пожарные каски.


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