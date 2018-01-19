В Керчи открылся кукольный театр

В Доме культуры Керчи, который в ближайшее время превратится в Драматический театр, открылся кукольный театр. Вслед за ним появится студия актерского мастерства, а затем и постоянно действующий актерский коллектив.

Кукольный театр как филиал городского Дома культуры появился благодаря поддержке руководства города. На открытии присутствовали заместитель мэра города Дилявер Мельгазиев, председатель депутатской комиссии Городского совета Дмитрий Андропуло и начальник городского управления культуры Эльмира Куртмеметова.

После торжественного открытия, юные воспитанники творческих кружков выступили перед зрителями со своими номерами.