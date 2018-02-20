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В Керчи открылась фотовыставка достижений Республики Крым

20 Февраля 2018 в 13:07
В Керчи открылась фотовыставка достижений Республики Крым

Серия информационно-познавательных плакатов «В небе, на земле, на воде», открывшаяся в Крыму, рассказывает об успехах республики в строительстве и судостроении.

Помимо прочего, экспозиция раскрывает интересные факты строительства нового терминала международного аэропорта «Симферополь». Изучая яркие фотоплакаты, жители Крыма узнают об архитектурных особенностях нового современного здания, рекордах строительства, самой большой в Европе «зеленой стене» и о том, почему новый терминал называют «Крымская волна».

Как рассказал НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин, еще один блок выставки посвящен достижениям судостроительных заводов в Керчи и Феодосии.

«Сегодня крымчане могут гордиться возрождением судостроения на полуострове», - отметил мэр.

Кроме того, гости выставки смогут узнать про каждый этап строительства главной автодороги Крыма – трассы Таврида. Где именно пройдет трасса и какая придорожная инфраструктура запланирована наглядно объяснят плакаты с иллюстрациями, отмечает КИА.

Напомним, в начале февраля 2018 года Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым запустило цикл выставок ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. 

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