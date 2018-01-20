В Керчи откроется детская библиотека с кинозалом

Совсем скоро керченская Центральная библиотека имени Володи Дубинина откроет свои двери для юных читателей после ремонта. Как сообщает спецкор НСН, основной объем работ уже завершен, в настоящее время доводятся до совершенства важные организационные моменты.

«Здесь стало очень красиво. Ремонт библиотеки проходил по модельному стандарту российской ассоциации библиотекарей. Стены окрашены в яркий цвет, чтобы детям и взрослым было приятно сюда приходить. Библиотека сейчас разделена на специальные зоны. Некоторые отделы перенесены, чтобы в помещениях было больше света. Абонемент будет тоже солнечным и ярким»

Отметим, после ремонта в библиотеке откроется детский кинозал, в котором будут демонстрироваться фильмы по произведениям русских и советских писателей.

Открытие библиотеки состоится 29 января. Большую часть расходов на ремонт взял на себя городской бюджет. Поэтому на открытии будут присутствовать первые лица Керчи, а также депутат Госдумы Константин Бахарев.