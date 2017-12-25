В Керчи оштрафовали убийцу стерилизованных собак

Керченская прокуратура закончила расследование, по результатам которого выявила должностное лицо, отдавшее приказ о расстреле собак в городской черте. Руководитель-догхантер отделался штафом в 3000 рублей.Бездомные собаки являются проблемой для Керчи, их здесь очень много. Администрация города ведёт планомерную работу по отлову и стерилизации бродячих животных. Из бюджета выделяются деньги, а занимаются такими операциями общественные организации, работающие по подряду. Стерилизованные собаки чипируются. Гуманный европейский путь. Но минувшей осенью под забором одного из керченских заводов были обнаружены трупы расстрелянных собак. Причём большая часть из них была чипирована.Изначально прокуратура заподозрила подрядную организацию не только в жестоком обращении с животными, но и в растрате бюджетных средств, ведь стерилизация убитых собак стоила городу немаленькой суммы. Но в итоге удалось доказать только «нарушение требований законодательства в сфере охраны животного мира», и оштрафовать виновника на 3000 рублей.