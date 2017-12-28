Четверг
28 декабря
USD 57.45
EUR 68.23
Керчь

В Керчи хотят открыть аквапарк, зоопарк и дельфинарий

28 Декабря 2017 в 16:48
В Керчи хотят открыть аквапарк, зоопарк и дельфинарий

О возможности открыть в Керчи дельфинарий, аквапарк и зоопарк рассказал в эфире НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин в четверг, 28 декабря.

Он отметил, что после открытия Крымского моста в город хлынет поток туристов и необходимо уделять внимание не только сохранению объектов культуры, но и проектировать новые туристические объекты.

«Да, в городе уже есть уникальные точки притяжения: гора Митридат, крепость Керчь, Аджимушкайские каменоломни. Их необходимо отреставрировать и разрекламировать. Но есть вещи, которые мы можем создать сами. Хорошо было бы открыть в городе дельфинарий, аквапарк и зоопарк. Но так, чтобы всё получилось по-настоящему. Если зоосад, то не на пару зверушек, если аквапарк - не две горки. Поток людей, который потечёт через мост, не может не заинтересовать бизнесменов», - пояснил НСН Сергей Бороздин. 

Напомним, ввод железнодорожной части Крымского моста запланирован на декабрь 2019 года. Автомобильный переход откроется на год раньше – в декабре 2018 года.   

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.