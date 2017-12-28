В Керчи хотят открыть аквапарк, зоопарк и дельфинарий

О возможности открыть в Керчи дельфинарий, аквапарк и зоопарк рассказал в эфире НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин в четверг, 28 декабря.



Он отметил, что после открытия Крымского моста в город хлынет поток туристов и необходимо уделять внимание не только сохранению объектов культуры, но и проектировать новые туристические объекты.

«Да, в городе уже есть уникальные точки притяжения: гора Митридат, крепость Керчь, Аджимушкайские каменоломни. Их необходимо отреставрировать и разрекламировать. Но есть вещи, которые мы можем создать сами. Хорошо было бы открыть в городе дельфинарий, аквапарк и зоопарк. Но так, чтобы всё получилось по-настоящему. Если зоосад, то не на пару зверушек, если аквапарк - не две горки. Поток людей, который потечёт через мост, не может не заинтересовать бизнесменов», - пояснил НСН Сергей Бороздин.

Напомним, ввод железнодорожной части Крымского моста запланирован на декабрь 2019 года. Автомобильный переход откроется на год раньше – в декабре 2018 года.

