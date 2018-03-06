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Керчь

В Керчи хотят создать музей по аналогии с питерским «Крейсером «Аврора»

6 Марта 2018 в 18:23
В Керчи хотят создать музей по аналогии с питерским «Крейсером «Аврора»

Городские власти Керчи намерены создать в городе музей на базе большого противолодочного корабля «Керчь» по аналогии с музеем крейсера «Авроры» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН.

Вопрос открытия новой городской достопримечательности уже обсудили с директором Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяной Умрихиной. Отмечается, что по итогам переговоров прозвучала готовность совместно работать в этом направлении.

Добавим, что корабль имеет серьёзные технические характеристики, однако в администрации уверены, что это не помешает воплотить задачу и подарить горожанам и гостям Керчи новый культурный объект.

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