В Керчи к Новому году снизили стоимость камсы в три раза

До наступления нового года ещё неделя, но в Керчи праздник уже начался.24 декабря зажёг огни на главной городской ёлке, расположенной на площади Ленина.На этой же площади вовсю идут народные гулянья: играет музыка, работает городок аттракционов и торговый городок-ярмарка. Последний интересен тем, что кроме сувенирной продукции местных умельцев, мёда, пряников, игрушек, в нём будет налажена торговля повседневными продуктами питания, но по ценам гораздо ниже чем в магазинах и на рынках.В частности любимую керчанами камсу, которая обычно стоит около 150 рублей за килограмм, в новогоднем торговом городке будут продавать всего по 50 рублей.Как рассказал в эфиреСергей Бороздин такая привлекательная цена достигнута за счёт удаления звена посредников-перекупщиков между производителем и конечным продавцом товара.Кроме того, подобная акция нанесёт болезненный удар по несанкционированной уличной торговле с которой в Керчи борются уже много лет.