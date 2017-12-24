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В Керчи к Новому году снизили стоимость камсы в три раза

24 Декабря 2017 в 15:29
В Керчи к Новому году снизили стоимость камсы в три раза
До наступления нового года ещё неделя, но в Керчи праздник уже начался. Глава городской администрации Сергей Бороздин 24 декабря зажёг огни на главной городской ёлке, расположенной на площади Ленина.

На этой же площади вовсю идут народные гулянья: играет музыка, работает городок аттракционов и торговый городок-ярмарка. Последний интересен тем, что кроме сувенирной продукции местных умельцев, мёда, пряников, игрушек, в нём будет налажена торговля повседневными продуктами питания, но по ценам гораздо ниже чем в магазинах и на рынках.

В частности любимую керчанами камсу, которая обычно стоит около 150 рублей за килограмм, в новогоднем торговом городке будут продавать всего по 50 рублей.

Как рассказал в эфире НСН Сергей Бороздин такая привлекательная цена достигнута за счёт удаления звена посредников-перекупщиков между производителем и конечным продавцом товара.

Кроме того, подобная акция нанесёт болезненный удар по несанкционированной уличной торговле с которой в Керчи борются уже много лет. 

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