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Ученые нашли в Крыму части древнеримского корабля

21 Февраля 2018 в 18:08
Ученые нашли в Крыму части древнеримского корабля
Фото: mansden.ru

В Крыму найдены части древнего корабля, которые могут относиться к римскому периоду в истории полуострова - II-III векам нашей эры. Два якоря, свинцовые плитки и свинцовый котел ученые обнаружили в устье крымской реки Бельбек, сообщает специальный корреспондент НСН.

Исследователи предполагают, что в этом месте потерпел крушение корабль. Как сообщил кандидат исторических наук Виктор Лебединский, все находки перевезены в Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета. Их поместят в специальный раствор, также будет решаться вопрос о возможности экспонирования находок.

В ноябре прошлого года археологи начали исследование древнего поселения в районе строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту в окрестностях Керчи.

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