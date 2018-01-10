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Керчь

У «рыбной мафии» в Керчи отберут телевизоры и холодильники

10 Января 2018 в 16:37
У «рыбной мафии» в Керчи отберут телевизоры и холодильники

Администрация Керчи продолжит борьбу с «рыбной мафией» в городе. Над этой проблемой власти будут работать в тесной связке с полицией и судебными приставами, рассказал в эфире НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.

«Несмотря на то, что в 2017 году за нарушение правил торговли были выписаны штрафы почти на 5 миллионов рублей, значительная часть этих сумм так осталась на бумаге», - отметил глава города.

Бороздин пообещал, что отныне у нарушителей-неплательщиков «будут изымать холодильники, телевизоры и автомобили». При этом только штрафами дело не ограничится: если нелегального торговца поймают за руку в третий раз, то кроме денег он лишится и свободы на 15 суток.

При этом для тех продавцов, которые захотят выйти из тени, в городе будут оборудованы красивые и чистые торговые точки, выполненные в едином стиле.

Напомним, накануне представители «рыбной мафии» пытались блокировать сотрудников городской администрации, изъявших незаконный товар.

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