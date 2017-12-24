У Керчи появился зажигательный мэр

Глава керченской администрации Сергей Бороздин всю прошедшую неделю «зажигал» ёлки. Причём по-разному. Ель на территории Керченского ГУП «Крымэнерго» он включил щелчком тумблера. Главную ель города на площади Ленина удалось зажечь взмахом волшебного дедморозовского посоха. Сосну в детском футбольном клубе «Океанчик» мэр Керчи включил волшебными словами «Елочка зажгись», а сегодня в районе Аршинцево у ДК Корабел, для того чтобы того чтобы установленная на площади елка засияла огнями, оказалось достаточно приветствия главы Керчи.

«У нас в городе началась череда мероприятий посвящённых Новому году. Мы постараемся сделать их очень весёлыми и душевными для всех нас. Очень надеюсь что вам понравится. Поэтому приглашаю вас на все мероприятия не только в Аршинцево, но и в центре города. Желаю вам тепла любви и чтобы счастья которое принесёт Дед Мороз хватило на весь 2018 год!» - сказал Сергей Бороздин.

Собравшиеся на площади встретили эту речь радостными возгласами и аплодисментами, а гирлянды на установленной перед ДК Корабел елкой вспыхнули и замигали.



