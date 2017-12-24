Понедельник
25 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Керчь

У Керчи появился зажигательный мэр

24 Декабря 2017 в 22:55
У Керчи появился зажигательный мэр

Глава керченской администрации Сергей Бороздин всю прошедшую неделю «зажигал» ёлки. Причём по-разному. Ель на территории Керченского ГУП «Крымэнерго» он включил щелчком тумблера. Главную ель города на площади Ленина удалось зажечь взмахом волшебного дедморозовского посоха. Сосну в детском футбольном клубе «Океанчик» мэр Керчи включил волшебными словами «Елочка зажгись», а сегодня в районе Аршинцево у ДК Корабел, для того чтобы того чтобы установленная на площади елка засияла огнями, оказалось достаточно приветствия главы Керчи.

«У нас в городе началась череда мероприятий посвящённых Новому году. Мы постараемся сделать их очень весёлыми и душевными для всех нас. Очень надеюсь что вам понравится. Поэтому приглашаю вас на все мероприятия не только в Аршинцево, но и в центре города. Желаю вам тепла любви и чтобы счастья которое принесёт Дед Мороз хватило на весь 2018 год!» - сказал Сергей Бороздин.

Собравшиеся на площади встретили эту речь радостными возгласами и аплодисментами, а гирлянды на установленной перед ДК Корабел елкой вспыхнули и замигали.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.