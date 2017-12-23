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Керчь

Турнир по боксу памяти тренера Волкова прошел в Керчи

23 Декабря 2017 в 15:45
Турнир по боксу памяти тренера Волкова прошел в Керчи

В Керчи прошёл 8-й турнир по боксу памяти тренера-преподавателя Владимира Волкова. Об этом рассказал в эфире НСН глава керченской администрации Сергей Бороздин.

В соревнованиях приняли участие только новички. По итогам турнира не было призовых мест, а победители не проходили на следующие ступени.

«Мальчишкам просто дают возможность почувствовать вкус боя. Будущие чемпионы рождаются именно на таких рингах. Здесь закладывается база для дальнейших успехов», -подчеркнул мэр города.

Отметим, керчанин Вадим Кудряков уже дважды становился чемпионом России по боксу. Как подчеркнул Бороздин, таких успехов у других городов Крыма нет ни только в боксе, но и в прочих олимпийских видах спорта.

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