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Керчь

Строительство эстакады возле Крымского моста вышло на новый этап

4 Марта 2018 в 15:48
Строительство эстакады возле Крымского моста вышло на новый этап

В Керчи строительство эстакады и автоподходов к Крымскому мосту по Шоссе Героев Сталинграда вышло на новый этап. Накануне, 3 марта, для транспортного проезда в районе остановки «Верхний Солнечный» открыли объездную дорогу.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин отметил, что темпы работ заметно опережают графики и город делает все зависящее, чтобы запустить движение автомобилей по Крымскому мосту, как можно скорее.

Ранее Бороздин рассказал НСН, что со стороны города осталось закончить работы, которые связаны с пересечением теплотрассы. Скорее всего, это будет сделано после завершения отопительного сезона.

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