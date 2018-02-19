Сотни людей посетили масленичные гуляния в Керчи

Для керчан и гостей города работало множество площадок.

В минувшие выходные на площади в Керчи собрались сотни человек, чтобы проводить зиму и встретить весну под веселые песни и с вкусными угощениями. Об этом рассказал НСН мэр города Сергей Бороздин.

По его словам, главным моментом праздника стало традиционное сожжение чучела Масленицы.

Люди всех возрастов участвовали в спортивных забавах и конкурсах, за победу в которых давались фишки на вкусные блинчики.

Гости праздника с удовольствием фотографировались с ряженными, тематическими фигурами и масленичными чучелами, приготовленными для участия в конкурсе. Кстати, его победители были награждены ценными подарками на главной сцене. Также призы получили предприниматели, накормившие гостей праздника самыми вкусными блинами.