Снежок и Мостик отметили день кошек в Керчи

Фото: ncrim.ru

В России 1 марта отмечался День кошек. В Керчи поздравления от жителей принимали знаменитый символ строящегося Крымского моста кот Мостик и любимец местных школьников Снежок.Кот Снежок живет в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

«Как только откроется движение по Крымскому мосту, обязательно пригласим Мостика в гости к Керченским школьникам. Он уже стал одним из самых желанных гостей для нашей детворы», - рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Отметим, что День кошек сложился в стране стихийно. Впервые чествовать хвостатых питомцев стали в 2004 году с подачи Московского музея кошки и редакции журнала и газеты «Кот и пёс».

Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как правильно общаться со своими домашними любимцами, и почему люди, лишённые общества мурчащих, несчастны.