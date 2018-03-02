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Снежок и Мостик отметили день кошек в Керчи

2 Марта 2018 в 16:40
Снежок и Мостик отметили день кошек в Керчи
Фото: ncrim.ru

В России 1 марта отмечался День кошек. В Керчи поздравления от жителей принимали знаменитый символ строящегося Крымского моста кот Мостик и любимец местных школьников Снежок.Кот Снежок живет в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

«Как только откроется движение по Крымскому мосту, обязательно пригласим Мостика в гости к Керченским школьникам. Он уже стал одним из самых желанных гостей для нашей детворы», - рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Отметим, что День кошек сложился в стране стихийно. Впервые чествовать хвостатых питомцев стали в 2004 году с подачи Московского музея кошки и редакции журнала и газеты «Кот и пёс».

Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как правильно общаться со своими домашними любимцами, и почему люди, лишённые общества мурчащих, несчастны.

 

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