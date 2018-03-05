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Керчь

Роскомнадзор определил лучшую сотовую связь в Крыму

5 Марта 2018 в 17:34
Роскомнадзор определил лучшую сотовую связь в Крыму

Керчинская сотовая связь оказалась самой качественной на Крымском полуострове. Такие данные привёл Роскомнадзор, изучив работу местных операторов по нескольким параметрам, сообщает специальный корреспондент НСН.

В проверке принимали участие операторы Керчи, Симферополя, Севастополя, Евпатории и Ялты. Лучшие показатели оказались у Керчи, в частности, в части скорости и качества передачи данных. Худшие результаты показала Ялта, особенно в голосовом соединении и по количеству недоставленных сообщений.

 

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