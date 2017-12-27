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Керчь

Продавцам-нарушителям в Керчи выписали штрафы

27 Декабря 2017 в 19:01
Продавцам-нарушителям в Керчи выписали штрафы

В Керчи за торговлю в неустановленных для этого местах выписали штрафы. Нарушителей поймали с поличным, их действия были чётко зафиксированы, но вину признали не все.

Как заявил в эфире НСН глава Керченской администрации Сергей Бороздин, к торговцам, которые были задержаны за несанкционированную торговлю впервые, было проявлено снисхождение. В частности, женщине, торговавшей хамсой, присудили минимальный штраф. Она, в свою очередь, пообещала встать на налоговый учёт.

Между тем, торговцам-«рецидивистам» были выписаны серьезные штрафы – до 30 тыс. рублей. Товар был конфискован.  

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