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Керчь

Транзит грузовиков через Керчь вырос в 200 раз после присоединения к России

28 Декабря 2017 в 20:46
Транзит грузовиков через Керчь вырос в 200 раз после присоединения к России

С момента присоединения к России поток грузовиков через Керчь вырос в десятки раз. Об этом в эфире НСН рассказал мэр города Сергей Бороздин.

По его словам, при Украине Керчь был тупиковым городом и принимал не более 20 грузовых автомобилей в сутки. Сейчас же, благодаря строительству федеральной трассы «Таврида», а также транзитному грузовому транспорту, через город проходит за сутки более четырёх тысяч тяжёлых машин.

«Сейчас Керчь является одной большой строительной площадкой. Грузовые автомобили выходят в поле, выносят за собой  грязь и несут её в город. Эта грязь является побочным эффектом полезных дел и со временем исчезнет», - отметил Бороздин.

Мэр добавил, что в загрязнении городских дорог есть также вина жителей города. Глава администрации пригрозил штрафами автомобилистам, которые паркуются на газонах, а потом выносят эту грязь на улицы.

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