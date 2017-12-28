Транзит грузовиков через Керчь вырос в 200 раз после присоединения к России

С момента присоединения к России поток грузовиков через Керчь вырос в десятки раз. Об этом в эфире НСН рассказал мэр города Сергей Бороздин.



По его словам, при Украине Керчь был тупиковым городом и принимал не более 20 грузовых автомобилей в сутки. Сейчас же, благодаря строительству федеральной трассы «Таврида», а также транзитному грузовому транспорту, через город проходит за сутки более четырёх тысяч тяжёлых машин.

«Сейчас Керчь является одной большой строительной площадкой. Грузовые автомобили выходят в поле, выносят за собой грязь и несут её в город. Эта грязь является побочным эффектом полезных дел и со временем исчезнет», - отметил Бороздин.

Мэр добавил, что в загрязнении городских дорог есть также вина жителей города. Глава администрации пригрозил штрафами автомобилистам, которые паркуются на газонах, а потом выносят эту грязь на улицы.