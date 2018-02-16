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Керчь

Погода продолжает удивлять россиян

16 Февраля 2018 в 16:59
Погода продолжает удивлять россиян
Синоптики рассказали какую погоду ждать на выходные.

В Центральной России морозы начинают отступать. Так, в Нижнем Новгороде температура воздуха на выходных поднимется до -6, а в Воронеже до нуля градусов.

В свою очередь, на юге России Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о пасмурной погоде в Керчи на выходные. Температура воздуха прогреется днем до +4, вечером снизится до +1. 

Одновременно синоптики обещают снежные выходные на Южном Урале — минус 8-10 градусов и практически весеннюю погоду Краснодаре — плюс 10-12 градусов.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире НСН, чего ждать от погоды в Москве на выходных. «Погода в ближайшие выходные будет определяться слабым циклоном, центр которого окажется практически над столичным регионом. В пятницу снега будет совсем мало, 1 мм максимум. В субботу 2-3 мм. и в воскресенье 3-4 мм», — сказал Тишковец. 

Эксперт также предупредил об «арктическом вторжении» на следующей неделе. 

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