Понедельник
12 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Керчь

«Подъёмники» Нашего Радио всю неделю будут вещать из Керчи

12 Марта 2018 в 17:42
«Подъёмники» Нашего Радио всю неделю будут вещать из Керчи

Открытая студия «НАШЕго РАДИО» заработала в Керчи с утра понедельника, 12 марта. Напомним, что эфиры утреннего шоу «Подъёмники» будут проходить в крымском городе всю неделю, с 7:00 до 11:00. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН

Керчане и гости города смогут не только посмотреть, как происходит создание радиоэфиров, но и зайти к ведущим на кофе по адресу ул. Мирошника, 1Б, Кофейня «Кофеёк». После эфиров диджеи будут знакомится с достопримечательностями Керчи.

Напомним, что «НАШЕ РАДИО» в Керчи вещает на частоте 107.6 ФМ.

Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.