«Подъёмники» Нашего Радио всю неделю будут вещать из Керчи

Открытая студия «НАШЕго РАДИО» заработала в Керчи с утра понедельника, 12 марта. Напомним, что эфиры утреннего шоу «Подъёмники» будут проходить в крымском городе всю неделю, с 7:00 до 11:00. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН.

Керчане и гости города смогут не только посмотреть, как происходит создание радиоэфиров, но и зайти к ведущим на кофе по адресу ул. Мирошника, 1Б, Кофейня «Кофеёк». После эфиров диджеи будут знакомится с достопримечательностями Керчи.

Напомним, что «НАШЕ РАДИО» в Керчи вещает на частоте 107.6 ФМ.