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Налоговики в Керчи не нашли фирмы-«прохиндеи»

27 Декабря 2017 в 18:46
Налоговики в Керчи не нашли фирмы-«прохиндеи»

Налоговая служба республики Крым объявила об ужесточении контроля за деятельностью участников Свободной экономической зоны (СЭЗ). В Керчи ее участниками являются 45 юридических лиц и три индивидуальных предпринимателя, сообщил в эфире НСН глава администрации города Сергей Бороздин. В основном это местные производители, пожелавшие облегчить налоговое бремя. По словам замначальника Керченской налоговой инспекции Людмилы Боковой, «прохиндеев пока не обнаружено».

Всего, по данным республиканских налоговиков, участниками СЭЗ являются более 1 тыс. инвесторов. Налоговые органы насторожила несоизмеримость капитальных вложений бизнеса и сумм полученных преференций, а также игнорирование некоторыми участниками требований о предоставлении документов подтверждающих право на льготы.  

По словам специалистов, одна из возможных схем ухода от налогов заключается в том, что заявивший о вложении в территории Крыма определённой суммы инвестор не соблюдает заявленный график инвестирования, но льготами пользуется. 

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