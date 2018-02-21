Набережную в Керчи реконструируют с учетом предложений горожан

Концепцию реконструкции городской набережной Керчи разработают с учетом предложений жителей. Об этом сообщил НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин по итогам встречи с проектировщиками.



Над тремя вариантами концепта работали разные команды архитекторов. В них учитываются пешеходные, «зеленые» зоны, видовые точки и другая инфраструктура. Как отметили разработчики, жители города приняли активное участие в интернет-опросе о том, какой они хотят видеть городскую набережную.

Предложенные концепции рассмотрят на градостроительном совете города. По итогам будет выбрано одно направление.