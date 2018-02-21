На уроках правосознания керченские школьники изучают ПДД

Школьники в Керчи изучают правила дорожного движения, а также поведения в школе и в быту. Уроки правосознания прошли для пятиклассников городской гимназии №1, сообщает специальный корреспондент НСН.



Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Мария Воронова, в частности, напомнила школьникам о недопустимости хулиганства, повреждения имущества школы, совершения краж и других противоправных действий.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алексей Крихели на уроке рассказал о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей в прошлом году, их причинах и последствиях.

В прошлом году в Керчи произошло 19 аварий с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 22 получили травмы. Шесть ДТП произошло по вине детей.