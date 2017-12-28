На каждого безработного керчанина приходится пять рабочих мест

В Керчи практически побороли безработицу. Как рассказал в эфире НСН глава городской администрации Сергей Бороздин, 2017 год начинался с трех вакансий на одного безработного, а заканчивается пятью доступными рабочими местами.



«Городская власть этим не гордится. Потому что главное - качество предложений. Можно создать и 20 вакансий по тысяче рублей и никому это не будет нужно. Наша задача за пять лет создать дополнительно 3-4 тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест, причём не меньше тысячи в 2018 году», - подчеркнул Бороздин.

Мэр Керчи также рассказал, что в городе скоро откроются два новых инновационных завода, а два старых предприятия -«Залив» и КМЗ - планируют расширение.

«Главное - уровень оплаты. Надо понимать, что предложения в разных сферах оплачиваются по-разному. Если в медицине зарплата составляет от 12 до 18 тысяч, то на заводе от 20 до 60. В производственном секторе сейчас доходы выше. Я пока не говорю, что мы поднимем зарплаты медиков, это не наша компетенция, но мы создадим новые хорошо оплачиваемые вакансии», - отметил мэр города.

Бороздин добавил, что к концу 2018 года безработный керчанин сможет выбирать между десятью предложениями о трудоустройстве с оплатой от 20 до 30 тысяч.