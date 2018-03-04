Москвичи смогут попробовать бычков и кильку из Керчи

В Москве на фестивале «Мос/Еда!» можно будет попробовать рыбу из Керчи. В столицу России привезут настоящих черноморских бычков и кильку в томатном соусе со специями.



С 17 по 18 марта в рамках фестиваля керченские кулинары доставят в белокаменную фирменные керченские консервы. Об этом рассказал в эфире НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Напомним, что крупнейшее в Керчи предприятие, консервный завод, работает с 1873 года. Только в прошлом году завод выпустил 25 миллионов банок консервов.