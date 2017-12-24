Мэр Керчи зажег огни на ёлке в футбольном детском саду

посетил футбольный детский сад «Океанчик» для детей от трех до шести лет, передает спецкорОтметим, в этом спортивном клубе дети с самого раннего возраста развивают координацию движений и учатся социализации. При этом занятия проводятся в игровой форме, так футбольный мяч здесь называю колобком, а части ворот - березками в лесу.«Вы очень хорошо работали в этом году, не ленились, не пропускали тренировки и за это Дедушка Мороз решил вас поблагодарить», - сказал глава города, обратившись к детям.

Бороздин также зажег для детей огни на новогодней елке и вручил каждому из двухсот маленьких футболистов билет на новогодний спектакль «Бременские музыканты» и сладкий подарок.