Воскресенье
24 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Керчь

Мэр Керчи зажег огни на ёлке в футбольном детском саду

24 Декабря 2017 в 16:20
Мэр Керчи зажег огни на ёлке в футбольном детском саду
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин посетил футбольный детский сад «Океанчик» для детей от трех до шести лет, передает спецкор НСН.

Отметим, в этом спортивном клубе дети с самого раннего возраста развивают координацию движений и учатся социализации. При этом занятия проводятся в игровой форме, так футбольный мяч здесь называю колобком, а части ворот - березками в лесу.

«Вы очень хорошо работали в этом году, не ленились, не пропускали тренировки и за это Дедушка Мороз решил вас поблагодарить», - сказал глава города, обратившись к детям.

Бороздин также зажег для детей огни на новогодней елке и вручил каждому из двухсот маленьких футболистов билет на новогодний спектакль «Бременские музыканты» и сладкий подарок.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.