Рождество в Керчи: «Живые ангелы» и файер-шоу

Такого рождества, как в этом году Керчь ещё не видела! Во всяком случае, так утверждали многие из горожан собравшихся 7 января у главной ёлки на площади Ленина.

Воодушевление керчан можно понять. Ведь сегодня их веселила большая группа актёров, мимов акробатов и диджеев прибывшая из Москвы. С пяти часов вечера по площади начали расхаживать ходулисты, не просто вышагивавшие, но и нагибавшиеся со своих палок вниз, чтобы поздороваться с восторженно пищащей ребятнёй и поводить хороводы.

Одновременно с ними на площади разыгрывали сценки группы мимов. Работу последних постоянно прерывали зрители желающие сфотографироваться с актёром. Ни одному желающему не было отказано в такой фотографии.

Центром праздника сегодня была сцена и установленный рядом с ней рождественский вертеп. Рядом с вертепом, как часовые встали «живые статуи» в виде ангелов. Ангелы были совершенно неподвижны и только вмонтированная в их одежды подсветка время от времени окрашивала замершие фигуры в разные цвета.

На самой сцене так же происходило много интересного. Представление начали уже хорошо знакомые керчанам артисты музыкального театра Стаса Намина, задавшие праздничное настроение новогодними и рождественскими хитами.

Им на смену вышло файер-шоу. После игры с огнём опять пошли музыкальные номера.

А началось всё это великолепие с поздравления главы керченской администрации Сергея Бороздина, который собственно и пригласил в Керчь московских волшебников.

«Череда праздников заканчивается, скоро все окунутся в будни. Но в сегодняшний волшебный вечер мы об это думать не будем! Давайте проведём этот праздник достойно. А я хочу пожелать каждой керченской семье любви, веры в Бога и веры в наш город. И каждого из вас бережёт его ангел-хранитель», - сказал Сергей Бороздин.

Последние слова особенно понравились молодым мамам, из первых рядов у сцены. Некоторые даже подносили своих карапузов к «статуям» ангелов у вертепа и загадывали желания.