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Мэр Керчи прокомментировал отказ ОБСЕ прислать наблюдателей на выборы президента РФ

25 Декабря 2017 в 18:26
Мэр Керчи прокомментировал отказ ОБСЕ прислать наблюдателей на выборы президента РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что ОБСЕ и Мониторинговая миссия Евросоюза отказались прислать в Республику своих наблюдателей на президентские выборы в 2018 году.

«Они не хотят подтвердить легитимность выборов. Они же понимают, что у нас всё будет сделано по закону. И если они будут на этом всём присутствовать, тогда им придётся это всё признать. А так будут появляться басни в Интернете от провокаторов, будут рассказывать о том, как были нарушены права человека избирательной кампанией», – отметил Аксёнов.

В свою очередь, глава администрации Керчи Сергей Бороздин в эфире НСН подчеркнул, что избирательный процесс в городе будет прозрачным и четко зафиксированным.

«На 58 избирательных участков в Керчи будут установлены видеокамеры, трансляция с которых пойдёт в интернет. Кроме того на итоговых протоколах будут нанесены машиночитаемые коды и информацию теперь не придётся «вбивать» в компьютеры вручную», - рассказал Бороздин.

Ранее «Известия» сообщили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Европейского союза не отправят наблюдателей в Крым на выборы президента РФ.

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