Мэр Керчи поздравил крымских спасателей с профессиональным днём

Мэр Керчи Сергей Бороздин принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню спасателя РФ. Об это сообщает спецкор НСН. Глава города поздравил личный состав 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

Он ответил сложность и опасность службы спасателей, а также их мужество и твердость духа.

«Выполняя свой долг, они ни на минуту не забывают о своей огромной ответственности перед теми, кто надеется на спасение! Наши спасатели — это единая команда, слаженный механизм, где каждый может положиться на того, кто находится рядом с ним в момент борьбы с опасностью», — сказал Бороздин.

Отмечается, что этот отряд занимает первые позиции на полуострове. В ходе церемонии мэр вручил особо отличившимся спасателям городские награды.