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Керчь

Мэр Керчи поздравил детей вместе с «Бременскими музыкантами»

5 Января 2018 в 18:31
Мэр Керчи поздравил детей вместе с «Бременскими музыкантами»

В Керчи прошли муниципальные утренники для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Чтобы порадовать детвору глава керченской администрации Сергей Бороздин пригласил Московский театр Стаса Намина со спектаклем «Бременские музыканты в городе чудес». Бесплатные билеты на эти представления получили 2500 маленьких керчан.

Участником первых спектаклей стал и сам Бороздин, поздравивший зрителей со сцены вместе со сказочными феями.

Зал ДК «Корабел», в котором прошли три представления, каждый раз был заполнен до отказа. Дети смеялись, хлопали в ладоши и увлечённо участвовали во всех играх, в которые их втягивали московские артисты. Перед началом спектаклей маленьким зрителям показали шоу воздушных пузырей. А после того как сказка закончилась, все дети получили рюкзачки с конфетами и шоколадом.

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