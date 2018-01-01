Мэр Керчи лично убедился в непричастности иллюзионистов к черной магии

Одним из самых ярких событий керченской новогодней ночи в этом году стало шоу московских иллюзионистов. Собственно, они и превратили праздник в настоящую «Ночь Чудес», рассказал спецкор НСН.



Но перед этим глава администрации Керчи Сергей Бороздин решил лично проверить на что способны гости из Москвы. Так ли весело и занимательно их представление? Не обернётся ли оно сеансом чёрной магии?

За несколько часов до Нового года иллюзионисты явились в кабинет Бороздина и показали действительно высокий класс. Волшебным становился любой предмет в кабинете, к которому они прикасались, будь то карандаш, лист бумаги или пульт от кондиционера.

У одного из сотрудников администрации исчезли с руки часы и волшебным образом обнаружились в кармане его же пиджака. Иллюзионисты в считанные секунды разблокировали несколько смартфонов, код блокировки которых им, разумеется, никто не сообщал. Легко и без наводящих вопросов называли тайно записанные на бумажках цифры, предлагали хозяину кабинета мысленно выбрать из нескольких предметов, лежащих на столе, один и безошибочно его угадывали.

Потом был каскад карточных фокусов, где трефовые короли превращались в пиковых дам, накрытая ладонью дама, при открывании становилась тузом, а туз десять раз подряд оказывался именно в том месте колоды, где ему приказывали волшебники. Поток чудес приостановился только один раз, когда иллюзионист попросил у присутствующих пачку сигарет для очередного трюка и получил ответ о том, что в администрации практически нет курящих сотрудников.

«Мы их выгоняем», - объяснил Сергей Бороздин.

Озадаченный фокусник достал из кармана собственное «Мальборо» показал, что коробочка набита под завязку, рассеянно повертел её в пальцах, после чего пачка полностью опустела.

Кульминацией стал фокус с пятирублёвой монетой. Колдуны попросили главу администрации расписаться маркером на обеих сторонах металлического диска, после чего под внимательнейшими взглядами наблюдателей глава керченской администрации зажал её в ладонях. После нескольких пассов маг попросил ладони раскрыть. Внутри лежала монетка, согнутая пополам! Никаких сомнений в том, что пятирублёвка та же не возникло. На обеих сторонах по-прежнему стояла роспись.

После вопроса о том, как фокусникам удаются все эти трюки, иллюзионист пожал плечами.

«В Керчи идёт такое строительство, ремонтируются дороги, закладываются дома, рядом с вами Мост века возводят… Это всё огромная энергия. А энергия добрых дел никуда не пропадает, она может только перейти в другую форму. Вот …перешла!», - объяснил фокусник.

Присутствующие засмеялись и поаплодировали. Сергей Бороздин пожал руки гостям и пожелал им так же блестяще отработать свои номера в Новогоднюю ночь. Отметим, что пожелание главы администрации было выполнено.