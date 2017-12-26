Мэр Керчи и митрополит Платон обсудили дорогу к храму

Мэра Керчи Сергея Бороздина посетил митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Гость пришёл с проблемой. Дорогу на улице Рыбаков, где расположен храм Святителя Луки, 22 декабря перекрыли бетонными блоками.

– С одной стороны к храму теперь трудно подъезжать, с другой, водители ругают церковь, думают, что это мы поставили блоки, - посетовал митрополит.

Сергей Бороздин объяснил владыке сложность ситуации. В советское время это была внутренняя дорога воинской части с неинтенсивным движением. Потом она пришла в запустение, стала практически непроходимой и машины по ней не ездили. А потом дорогу отремонтировали и вот тут проблемы начались у жителей прилегающих к ней домов. По свежему полотну машины понеслись с большой скоростью. Создавая аварийные ситуации и угрозу пешеходам. Водителей не останавливают ни знаки ограничения скорости в 20 и 5 километров, ни два «лежачих полицейских».

Жители устраивали пикеты и митинги, жаловались главе Крыма Сергею Аксёнову и, наконец, добились блокировки дороги.

Мэр Керчи объяснил, что блокировка – временная. В обновлённую дорогу не для того вкладывались деньги, чтобы сделать её непроезжей. Расчёт был на то, чтобы перенаправить потоки транзитных автомобилей на прилегающую улицу Ворошилова тоже отремонтированную.

Бетонные перекрытия должны были выработать у водителей «условный рефлекс», переключить их на другой маршрут. А после того как проезд транзитных авто по Ворошилова превратится в стойкую привычку, улица Рыбаков с которой уберут заграждения должна стать тихой дорогой с ограниченным движением, ведущей к храму св. Луки.

К сожалению, расчёт пока не оправдался, - признаётся глава керченской администрации. В борьбе с лихачеством оказались бесполезны не только лежачие полицейские и ограничительные знаки, но и бетон!

Блоки стоят меньше недели, но один из них уже разбит. В препятствие врезались грузовик и легковушка. При том, что информация о временном ограничении движения была доведена до граждан заранее и установлены предупреждающие знаки.

Но блокировка не вечна, её уберут. На дороге придётся положить ещё несколько искусственных неровностей и, видимо, попросить ГИБДД взять участок под особый контроль.

И попросим журналистов разъяснить народу, что Церковь в проблеме не виновата, - пообещал Сергей Бороздин Владыке Платону.