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Керчь

Квнщики попросили о помощи мэра Керчи в обмен на Маслякова

26 Декабря 2017 в 18:58
Квнщики попросили о помощи мэра Керчи в обмен на Маслякова

Сборная команда КВН Керчи обратилась с просьбой о помощи к мэру города Сергею Бороздину.

Молодые люди рассказали, что за два последних года добились немаленьких успехов, сыграли в пяти официальных лигах КВН, 4 раза выходили в финалы этих лиг, а также мелькала на региональном ТВ.

Теперь же керченским квнщикам захотелось показать себя и прославить город на федеральном уровне. Ребята связались с Александром Масляковым, и тот предложил им создать в городе официальную лигу КВН.

Однако для этого необходим зал, в котором будут проходит конкурсы и официальное признание городских властей.

Бороздин предложил команде зарегистрироваться в качестве юридического лица и пообещал, что после этого администрация с удовольствием признает их статус и подыщет помещение.

«Попытаемся и с подбором спонсора вам помочь, но пока ничего не обещаю. В очереди стоят дети и инвалиды, - признался Бороздин.

При этом глава города взял с керченских квнщиков обещание привезти в Керчь Александра Маслякова, передает из Керчи спецкор НСН.

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