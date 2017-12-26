Квнщики попросили о помощи мэра Керчи в обмен на Маслякова

Сборная команда КВН Керчи обратилась с просьбой о помощи к мэру города Сергею Бороздину.



Молодые люди рассказали, что за два последних года добились немаленьких успехов, сыграли в пяти официальных лигах КВН, 4 раза выходили в финалы этих лиг, а также мелькала на региональном ТВ.

Теперь же керченским квнщикам захотелось показать себя и прославить город на федеральном уровне. Ребята связались с Александром Масляковым, и тот предложил им создать в городе официальную лигу КВН.

Однако для этого необходим зал, в котором будут проходит конкурсы и официальное признание городских властей.

Бороздин предложил команде зарегистрироваться в качестве юридического лица и пообещал, что после этого администрация с удовольствием признает их статус и подыщет помещение.

«Попытаемся и с подбором спонсора вам помочь, но пока ничего не обещаю. В очереди стоят дети и инвалиды, - признался Бороздин.

При этом глава города взял с керченских квнщиков обещание привезти в Керчь Александра Маслякова, передает из Керчи спецкор НСН.