Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Керчь

Крым лидирует по количеству иностранных туристов

5 Марта 2018 в 18:03
Крым лидирует по количеству иностранных туристов
Фото: the-1.ru

Республика Крым заняла одну из лидирующих позиций в рейтинге регионов России по количеству иностранных туристов, сообщает специальный корреспондент НСН. Лидерами въездного туризма в прошлого году также стали Татарстан, Приморье, Кубань и Подмосковье.

Отметим, что в рейтинг агентства ТурСтат не были включены Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых посетили более 4 млн иностранцев.

Ранее в интервью НСН мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что с открытием Крымского моста Керчь станет первым городом для туристов, въезжающих в Крым, и город прогнозирует туристический поток до 1 миллиона человек в год.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.