Крым лидирует по количеству иностранных туристов

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Республика Крым заняла одну из лидирующих позиций в рейтинге регионов России по количеству иностранных туристов, сообщает специальный корреспондент НСН. Лидерами въездного туризма в прошлого году также стали Татарстан, Приморье, Кубань и Подмосковье.



Отметим, что в рейтинг агентства ТурСтат не были включены Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых посетили более 4 млн иностранцев.

Ранее в интервью НСН мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что с открытием Крымского моста Керчь станет первым городом для туристов, въезжающих в Крым, и город прогнозирует туристический поток до 1 миллиона человек в год.