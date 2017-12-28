Четверг
28 декабря
USD 57.45
EUR 68.23
Керчь

Крым грозит уголовными делами керченскому водоканалу

28 Декабря 2017 в 19:55
Крым грозит уголовными делами керченскому водоканалу

Мэр Керчи Сергей Бороздин в эфире НСН назвал отвратительной работу городских управляющих компаний и водоканала. По его словам, в скором времени может зайти речь даже об уголовных делах.

«В городе существуют две муниципальные компании: КП «Аршинцево» и «Жилсервис» и ряд частных структур. Общая моя оценка на три с минусом. Работают отвратительно, количество жалоб от жителей города колоссальное», - сказал глава администрации.

Бороздин также отметил, что 70-80% поступающих от жителей города жалоб касаются работы водоканала.

«Сейчас заканчиваем проверку КП «Аршинцево». Для меня она оказалась нерадостной, но для них окажется ещё более печальной. Думаю, скоро мы услышим о новых уголовных делах», - сообщил мэр.

Он также подчеркнул, что ранее компании «чувствовали себя очень вольготно, ощутили вкус денег и безнаказанность». Однако, по словам Бороздина, по итогам проверок ситуация изменится: будут уволены недобросовестные сотрудники, а материалы по ним переданы в правоохранительные органы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.