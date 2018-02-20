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Кот-маскот Крымского моста сел на диету после Масленицы

20 Февраля 2018 в 12:46
Кот-маскот Крымского моста сел на диету после Масленицы

Коту посоветовали заняться «котофитнесом» и «котозожем».

Главный символ стройки Крымского моста – кот Мостик – согласился сесть на диету после масленичной недели. Запись об этом появилась на странице Мостика в Instagram.

Идею диеты для кота Мостика его подписчики в соцсетях поддержали. Поклонники заметили, что размеры тела кота растут пропорционально темпам строительства Крымского моста. Раздобревшему Мостику поклонники уже дают советы по похудению: предлагают заняться «котофитнесом» и «котозожем» – побегать по мосту 19 километров туда и обратно.

В администрации Керчи также рассказали, что у Мостика появился друг - пес Крепыш, который живет в Керченской крепости и тоже успел обзавестись страничками в соцсетях.

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