Керченский парк назвали образцом благоустройства

Мэр Керчи сообщил НСН, что благоустройство Молодежного парка взяли за образец практик Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Крымские объекты благоустройства вошли во всероссийский реестр лучших практик Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Одним из них стал Молодежный парк в Керчи, сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Как отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Марина Горбатюк, администрации города Керчь было перечислено 13,6 миллионов рублей из федерального бюджета. Также муниципальное образование направило еще 17 миллионов рублей на работы по благоустройству Молодежного парка.

«За эти средства был произведен ремонт и замена тротуарной плитки, обустройство новых пешеходных дорожек, восстановлено наружное освещение, установлены новые скамейки и урны. Кроме того, на территории парка теперь есть детский развлекательный комплекс, а также футбольная и баскетбольная площадки», - рассказала глава ведомства.

Также на федеральном уровне отметили сквер Афганцев и дворовую территорию в Евпатории. Работы по благоустройству данных объектов проводились в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда».