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Керченский мэр дольше всех в Крыму не спал в новогоднюю ночь

1 Января 2018 в 14:00
Керченский мэр дольше всех в Крыму не спал в новогоднюю ночь

Глава керченской администрации Сергей Бороздин всю новогоднюю ночь провёл на улицах города, среди празднующих граждан. Об этом сообщает спецкор НСН.

Помимо оценки уровня проведения городских мероприятий, мэр узнал настроения керчан в личном общении. При этом Бороздин стал первым главой, который поздравил горожан с Новым годом «вживую» сразу в трёх районах города на городских массовых гуляниях, которые продолжались всю ночь.

Напомним, с 31 декабря на 1 января в Керчи прошла «Ночь чудес». В праздновании приняли участие иллюзионисты, кавер-группы, диджеи и аниматоры.

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