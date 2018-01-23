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Керчь

Керченский архив признан одним из лучших

23 Января 2018 в 18:15
Керченский архив признан одним из лучших

Работа Муниципального архива Керчи была высоко оценена на всерооссийском конкурсе «Архив XXI века», посвященном столетию Государственной архивной службы России. По Южному федеральному округу Керчь заняла второе место. Первое досталось Краснодару.

Учреждения оценивались по кадровому обеспечению, материально-технической базе, развитию информационно-коммуникационных технологий, доступности и удобству получения госуслуг, а также использованию инноваций в основной деятельности.

Благодаря принятой муниципальной программе «Развитие архивного дела» керченский архив получил достаточное финансирование для укрепления материально-технической базы, дополнительные помещения для размещения архивохранилищ и новые кабинеты для сотрудников. 

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