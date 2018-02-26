Керченские футболисты смогут взять реванш у обладателей Зимнего кубка Крыма

ФК «Океан» снова встретится с «Крымтеплицей», ранее одержавшей победу со счетом 1-0.

В рамках Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), керченский ФК «Океан» сыграет с обладателями зимнего Кубка КФС 2018 года ФК «Крымтеплица» из поселка Молодежное.

В городской администрации Керчи отметили, что эти команды уже встречались в плей-офф Зимнего кубка 24 февраля, когда матч закончился победой «Крымтеплицы» со счетом 1-0.

Однако, как сообщил спецкор НСН, тренерский штаб керчан дал хорошую оценку действиям футболистов на поле с начала этого года. В обеих встречах с феодосийской командой «Кафа», «Океан» одержал победу со счетом 1-0.