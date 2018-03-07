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Керчь

Керченские автостанции станут более безопасными

7 Марта 2018 в 16:59
Керченские автостанции станут более безопасными

Глава городской администрации рассказал НСН о реализации закона «О транспортной безопасности».

В соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности», в Керчи предпринимаются меры по повышению безопасности автостанций, сообщил НСН мэр города Сергей Бороздин.

В частности, проводится установка специальных ограждений. По словам мэра, эти работы подходят к завершению. Также планируется установка металлодетектеров.

В течение месяца специальное ограждение должны установить на автостанциях еще 11 городов Республики Крым.

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