Керченские автостанции станут более безопасными

Глава городской администрации рассказал НСН о реализации закона «О транспортной безопасности».

В соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности», в Керчи предпринимаются меры по повышению безопасности автостанций, сообщил НСН мэр города Сергей Бороздин.

В частности, проводится установка специальных ограждений. По словам мэра, эти работы подходят к завершению. Также планируется установка металлодетектеров.

В течение месяца специальное ограждение должны установить на автостанциях еще 11 городов Республики Крым.