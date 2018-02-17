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Керчане выберут «Сударыню Масленицу»

17 Февраля 2018 в 08:02
Керчане выберут «Сударыню Масленицу»
Специальный корреспондент НСН рассказал о программе масленичных гуляний в Керчи.

17 и 18 февраля на площади Ленина в Керчи запланировано большое количество мероприятий посвященных проводам зимы, сообщает спецкор НСН. На масленичные гуляния приглашаются все керчане и гости города. На семи площадках горожан будут развлекать с полудня и до заката солнца.

Также в эти выходные в Керчи жюри определит лучшую куклу-чучело — «Сударыня Масленица». Конкурс пройдет впервые. Посоревноваться в изготовлении праздничного талисмана может любой желающий как поодиночке, так и целыми коллективами. Критериев по оценке самодельного чучела определено не мало. Будет оцениваться верность традициям в изготовлении масленичной куклы, а также необычный подход — использование нестандартных материалов, оригинальность и самобытность чучел.

Еще в рамках гуляний пройдет конкурсная программа «Вкусные блинчики», концерт, мастер-классы, а также праздничная лотерея.
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