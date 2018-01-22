Керчане проголосуют за благоустройство городских парков

Жители Керчи решат, в каком городском парке нужно провести благоустройство в первую очередь в рамках реализации федеральной программы комфортной городской среды.



На выбор керчанам предложены Комсомольский парк, парк имени Войкова, парк имени Гагарина, сквер «Аленка», сквер Летчиков и сквер «Черепашка», сообщает спецкор НСН.

Голосование началось на прошлой неделе и продлится до 9 февраля. Урны для голосования разместили в центре города на улице Кирова, дом 5 и в торговом комплексе «Мегацентр».

Отметим, полгода назад жители города решили, что в первую очередь должен быть благоустроен парк «Молодежный», где и была проведена большая работа по обновлению территории.

Напомним, с начала года в Керчи продолжается голосование за благоустройство дворов многоквартирных домов.