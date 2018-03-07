Керчане отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией

Мэр

города рассказал НСН, как город готовится к торжеству.

В Керчи отметят годовщину Воссоединения Крыма с Россией, сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Жители и гости Керчи смогут посетить фестиваль «Земля добра и зла», где выступят оркестр волынщиков из Новой Зеландии и группа исторического шоу флагоносцев из Италии. Местные творческие коллективы и приглашенные кавер группы также примут участие к праздничных концертах.

Кроме того, запланирована встреча с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Константиновым и торжественные собрания с участием мэра Керчи.

Завершится празднование красочным фейерверком.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В этот день в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации, после референдума 16 марта.