Керчь получит величественную набережную

Мэр Керчи рассказал НСН, как будет выглядеть набережная после реконструкции.

В администрации города Керчь состоялся градостроительный совет, где обсудили предстоящую реконструкцию городской набережной, сообщил НСН глава администрации Сергей Бороздин.

«Мы обсудили, что применять, от чего отказываться, и по какому пути идти дальше», - рассказал мэр.

Специалисты из архитектурного бюро «Свечение» представили несколько концепций новой набережной. Одна из них подразумевает акцент на статусе города-Героя: величие, монументальность, античность. На набережной могут установить волнорезы с носами галер и большого грифона, в котором разместятся и кафе, и центры для детей и различные зоны отдыха.

Отмечается, что новая набережная может стать центром притяжения для керчан. Финальная версия проекта будет представлена уже к началу марта.