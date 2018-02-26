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Керчь

Керчь получила символ могущества, мужества и мудрости

26 Февраля 2018 в 18:13
Керчь получила символ могущества, мужества и мудрости
Мэр города рассказал НСН о визите почетной делегации от Патриарха Кирилла.

Керчь посетила почетная делегация от Международного центра развития социально-значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной», осуществляющего свою деятельность по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как рассказал НСН глава городской администрации Сергей Бороздин, гости прибыли с большой миссией - передать городу икону «Собор Небесных Покровителей Лавр Святой Руси». Подарок принял Митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Также директор Международного центра передал икону Александра Невского. В администрации Керчи отметили, что икона с его изображением – это воплощение могущества, мужества и мудрости.

«Она будет для нас оберегом и помощником в наших начинаниях, принятии решений и реализации планов, укрепит веру в наши силы», - заявил мэр города.

Осенью прошлого года учащиеся керченской школы-гимназии № 1 достойно представили Керчь в патриотической акции «Благодатное кольцо», организованной Международным центром развития социально-значимых проектов, в городе Переславле-Залесском. 

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