Керчь получила символ могущества, мужества и мудрости

Мэр города рассказал НСН о визите почетной делегации от Патриарха Кирилла.

Керчь посетила почетная делегация от Международного центра развития социально-значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной», осуществляющего свою деятельность по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как рассказал НСН глава городской администрации Сергей Бороздин, гости прибыли с большой миссией - передать городу икону «Собор Небесных Покровителей Лавр Святой Руси». Подарок принял Митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Также директор Международного центра передал икону Александра Невского. В администрации Керчи отметили, что икона с его изображением – это воплощение могущества, мужества и мудрости.

«Она будет для нас оберегом и помощником в наших начинаниях, принятии решений и реализации планов, укрепит веру в наши силы», - заявил мэр города.

Осенью прошлого года учащиеся керченской школы-гимназии № 1 достойно представили Керчь в патриотической акции «Благодатное кольцо», организованной Международным центром развития социально-значимых проектов, в городе Переславле-Залесском.