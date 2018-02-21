Керчь и Красногвардейский район Крыма договорились о сотрудничестве

Соглашение об установлении побратимских связей подписано в Керчи с муниципальным образованием Красногвардейский район Республики Крым. Речь идет о сотрудничестве в социальной и культурной сферах, а также торгово-экономическом и научно-техническом взаимодействии.

Для подписания соглашения в Керчь прибыли глава муниципального образования-председатель Красногвардейского районного совета Республики Роман Шантаев и его заместитель Алла Ютина.

Глава администрации города Сергей Бороздин в эфире НСН выразил уверенность, что между Керчью и Красногвардейским районом установится плодотворное и долговременное сотрудничество.