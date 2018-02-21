Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Керчь

Керчь и Красногвардейский район Крыма договорились о сотрудничестве

21 Февраля 2018 в 16:30
Керчь и Красногвардейский район Крыма договорились о сотрудничестве

Соглашение об установлении побратимских связей подписано в Керчи с муниципальным образованием Красногвардейский район Республики Крым. Речь идет о сотрудничестве в социальной и культурной сферах, а также торгово-экономическом и научно-техническом взаимодействии.

Для подписания соглашения в Керчь прибыли глава муниципального образования-председатель Красногвардейского районного совета Республики Роман Шантаев и его заместитель Алла Ютина.

Глава администрации города Сергей Бороздин в эфире НСН выразил уверенность, что между Керчью и Красногвардейским районом установится плодотворное и долговременное сотрудничество.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.