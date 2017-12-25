Итальянская диаспора в Керчи отпраздновала Рождество

Представители Итальянской диаспоры Керчи празднуют католическое Рождество. Несмотря на то, что раньше итальянцы в этот день собирались вместе, в этот раз большинство проведет праздник за семейным столом.



По словам главы итальянской общины Джулии Джакети-Бойко, это объясняется преклонным возрастом многих активистов диаспоры, которым сложно выходить из дома.

Как рассказал в эфире НСН глава администрации города Сергей Бороздин, в настоящий момент итальянская диаспора в Керчи насчитывает 500 человек. В начале XX века их было более 5000, но после войны итальянцы были депортированы из Крыма, а потом многие осели в местах ссылки.

«Статус реабилитированного народа крымские итальянцы смогли получить только после воссоединения Крыма с Россией. Все попытки добиться справедливости у властей Украины заканчивались безрезультатно», - рассказал Бороздин.

Отметим, у итальянцев в Рождество на столах традиционно должны присутствовать рыба, печенье с корицей, розочки из сладкого теста – картелати и, конечно, макаронные изделия.