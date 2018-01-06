Мэр Керчи устроил сиротам музыкальный рождественский сочельник

В рождественский сочельник принято колядовать. По народному обычаю детишки ходят по домам с весёлыми песенками и просят угощение. А воспитанникам керченского детского дома для получения подарков колядки не понадобились. В этот вечер к ним приехал глава Керчи Сергей Бороздин с актёрами московского театра Стаса Намина.

Детдомовцы уже знакомы с артистами, видели их в недавнем спектакле «Бременские музыканты в городе чудес», но там московские гости были загримированы, а сегодня они прибыли без сценических костюмов и сразу предложили детям угадать, кто какого персонажа недавно играл?

С первого раза ребята смогли узнать только Трубадура, но, когда артисты запели «Ничего на свете лучше нету…», музыкальный номер сразу превратил их в сказочных героев и детдомовцы с восторгом опознали Осла, Кота, Пса и Принцессу.

Праздничный водоворот затянул всех присутствующих. Артисты пели и танцевали с детьми, а когда начались весёлые игры от участия в них не смог удержаться и глава керченской администрации.

После игр и танцев дети и их гости попили чаю со сладкими пирогами. При этом настроение у всех было настолько хорошим, что чаепитие несколько раз переходило в пение а капелла, в котором участвовал и Сергей Бороздин.

Когда все напелись, наелись и насмеялись, глава керченской администрации поблагодарил артистов за то, что их шоу «проходят на одном дыхании» и попросил московских гостей почаще приезжать в местный театр им. Пушкина, который скоро должен открыться после реконструкции.